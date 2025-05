CPAS d’Anderlecht : Anneleen Van Bossuyt se porte partie civile dans le cadre de la procédure sur une possible fraude

La ministre de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), a annoncé jeudi s’être portée partie civile dans le cadre de la procédure judiciaire en cours sur une éventuelle fraude au CPAS d’Anderlecht.

Elle a précisé ainsi donner suite à la première d’une série de recommandations du groupe de travail parlementaire, approuvée par la commission des affaires sociales mercredi. “L’aide sociale est là pour aider les personnes dans le besoin, pas pour servir des intérêts personnels ou politiques. Ceux qui abusent de notre système ne nuisent pas seulement aux plus vulnérables, mais sapent également la confiance de tous les citoyens dans nos institutions sociales”, a déclaré Mme. Van Bossuyt dans un communiqué de presse.

Anneleen Van Bossuyt entend agir avec fermeté si l’enquête prouve qu’il y a eu fraude. Elle a l’intention de transmettre toutes les informations et les preuves de ses services d’inspection à la Région de Bruxelles-Capitale, qui pourra prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées. Elle n’exclut pas non plus de placer le CPAS d’Anderlecht sous curatelle. En outre, la ministre prendra des mesures pour récupérer les fonds publics octroyés illégalement.

Des mesures sont également prises pour éviter de nouveaux abus. À partir de l’an prochain, le service d’inspection sera ainsi renforcé pour augmenter de manière significative le nombre de contrôles. Les possibilités de sanction seront également plus étendues. “Lorsqu’il y a des signes de fraude, nous n’hésiterons pas à faire également appel au service compétent de la police fédérale”

Belga