Covid-19 : en visite à domicile avec les agents de terrain du tracing

60 agents de terrain bruxellois complètent la mission de testing et de tracing du centre des suivis de contacts. Ils assurent le suivi des personnes positives au covid-19, des contacts à haut et faible risque, des collectivités et des voyageurs, par le biais de visites à domicile.

Les agents de terrain ont pour mission d’accompagner les personnes positives au Covid-19 et de sensibiliser aux mesures sanitaires. Grâce à leur contact direct avec les Bruxellois, ils peuvent plus facilement détecter des cas qui ont échappé au traçage téléphonique, et relayer des situations sociales difficiles, explique la Cocom. Ils sont répartis sur l’ensemble du territoire régional, découpé pour l’occasion en huit zones, à raison de 4 à 5 agents par zone.

120.000 visites

Mis en place en mai 2020 par la Cocom et les Mutualités, le système a permis la réalisation de 120.000 à domicile. 41.000 personnes contaminées ont été visitées, dont 26.000 contacts à haut risque et 49.000 voyageurs. “La Région a voulu investir dans ces agents en raison de leur spécificité bruxelloise et favoriser le lien de confiance qu’ils créent, notamment dans les quartiers précarisés”, explique Inge Neven, responsable de la lutte contre le Covid-19 à la Cocom.

►Reportage de Samia Er-Rami, Loïc Labrador et Maxime Henrotin