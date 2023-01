Coupe du monde de hockey : les Red Lions en route pour l’Inde “avec un seul objectif”

Les Red Lions sont impatients et confiants.

Les 20 joueurs, dont deux réserves qui voyagent cette fois avec le groupe, se sont retrouvés ce jeudi matin à Brussels Airport. Un peu plus de quatre ans après y avoir décroché le titre qui les a propulsés dans une autre dimension, les Red Lions se sont envolés pour Bhubaneswar, dans le sud de l’Inde.

► Revoir notre reportage du 11 janvier 2019 | Hockey sur gazon : les Red Lions, champions du monde, ont retrouvé leur stick à Berchem-Sainte-Agathe

Les Bruxellois Victor Wegnez et Vincent Vanasch se sont exprimés à cette occasion au micro de Belga.

“C’est clair que ce sont de très bons souvenirs. L’Inde est un pays où les gens sont fous de hockey, les stades sont magnifiques. Mais mentalement, c’est aussi difficile. Il faut faire attention à ce qu’on mange, l’air est difficilement respirable, on tombe plus facilement malade. Pour un sportif, ce ne sont pas des conditions idéales“, rappelle le premier.

“On a faim, on s’est bien préparés. On était un peu dans la routine de l’entraînement, donc on est impatients d’être sur place pour prendre la température“, s’enthousiasme le second.”Tout le monde veut nous faire tomber, mais on est serein, sans pression particulière. C’est un statut qui me plaît. On sait ce qu’on vaut, nos rivaux devront batailler ferme pour nous battre. Si on suit le plan, on ira loin. Notre plus grand adversaire, c’est nous-mêmes. Il y a un seul objectif, c’est de devenir à nouveau champions du monde“, annonce le dernier rempart des Red Lions.

Un stage prometteur

D’un point de vue sportif, les Red Lions semblent au mieux. Ils sortent d’un stage à Cadix où ils ont remporté cinq victoires en huit jours, notamment face à l’Allemagne.

Le tournoi des Belges débutera le 14 janvier face à la Corée du Sud. Le deuxième match de poule aura lieu trois jours plus tard face à l’Allemagne. Le premier du groupe filera directement en quarts, tandis que les deuxième et troisième devront passer par un barrage.

Au bout du chemin, la finale sera disputée le 29 janvier. Forts de leur expérience et de leur statut, c’est le seul objectif envisagé par les Red Lions. Et s’ils ramènent une nouvelle fois le trophée qu’il avait dans l’euphorie quelque peu malmené en 2018, Victor Wegnez le promet, cette fois, ce sera sans le casser.

Avec Belga – Vidéo : Belga