Couleur Café : une Dub Stage d’envergure pour cette édition 2022

La ‘Dub Stage’ sera “plus grande, plus lourde et plus festive que jamais”, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival Couleur Café, qui ont annoncé la participation d’artistes tels que Reggaebus et French O.B.F Sound System.

Au total, 7 nouveaux noms ont été annoncés pour la ‘Dub Stage’. O.B.F, Weeding Dub et Reggaebus, accompagnés du héros du reggae Omar Perry, se joindront aux sets déjà annoncés de Blackbird Sound System et Stand High Patrol le vendredi 24 juin, ont indiqué les organisateurs. Dimanche, Reggaebus fera son retour pour un concert solo. Manudigital ft Caporal Negus et Zion Train, déjà annoncés plus tôt se produiront également. O.B.F. clôturera la soirée avec Sr. Wilson et Charlie P.

Des nouveaux noms

De nouveaux noms pour la Black Stage seront prochainement annoncés, ont promis les organisateurs de l’évènement. en dehors de la scène ‘Dub’, de nombreux artistes se produiront au festival, tels que le Bruxellois Zwangere Guy, le collectif afrojazz, Jungle By Night, Fally Ipupa, Shaggy, ou encore l’artiste molenbeekois TiiwTiiw. Les organisateurs du festival précisent que 500 dans le camping sont encore disponibles.

Le festival de musique du monde se tiendra sur le plateau du Heysel les 24, 25 et 26 juin prochains.

Belga – Photo : Facebook/Couleur Café – Officiel