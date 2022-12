Enquête pour corruption au parlement européen : la détention d’Eva Kaili est prolongée d’un mois

L’ancienne vice-présidente du Parlement européen est suspectée d’avoir été corrompue par le Qatar et le Maroc pour influencer les décisions économiques et politiques du Parlement. Selon ses avocats, celle-ci est innocente.

Eva Kaili a la possibilité de faire appel de cette décision dans les 24 heures. Si tel est le cas, elle comparaîtra alors dans les 15 jours devant la chambre des mises en accusation.

Les avocats d’Eva Kaili, Me André Risopoulos et Me Michalis Dimitrakopoulos, avaient demandé que leur cliente puisse effectuer cette détention préventive à domicile sous la modalité du bracelet électronique. Ils avaient déclaré que l’ancienne eurodéputée collaborait activement à l’enquête et qu’elle était innocente dans cette affaire. “Elle conteste toute corruption dans son chef“, avait commenté Me Risopoulos.

La chambre du conseil de Bruxelles a déjà prolongé, le 14 décembre dernier, la détention préventive d’autres inculpés du dossier : celle de Francesco Giorgi, compagnon d’Eva Kaili, celle de l’ancien député européen Pier Antonio Panzeri, ainsi que celle de Nicolo Figa-Talamanca, sous la modalité du bracelet électronique le concernant. Le parquet fédéral a néanmoins fait appel de la décision en ce qui concerne ce dernier. Nicolo Figa-Talamanca reste donc en détention dans l’attente de la décision de la chambre des mises en accusation sur cet appel.

Belga – Photo : Belga/Siska Gremmelprez

