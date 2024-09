Communales 2024 : comment redynamiser le quartier de La Chasse à Etterbeek?

Alors que les prix de location des cellules commerciales explosent autour de la place Jourdan, le taux d’occupation ne cesse de diminuer à La Chasse, où les commerces de proximité ont laissé place aux grandes enseignes. Comment attirer de nouveaux commerces de proximité ? C’est l’un des enjeux de la commune.

Nadine Rekk est agent immobilier depuis 35 ans à deux pas de la place Jourdan à Etterbeek. Elle a vu celle-ci évoluer et devenir un vrai pôle commercial. “C’était un quartier à l’origine exclusivement résidentiel, avec seulement quelques commerces, des bars cafés et ça a beaucoup évolué à la suite de l’installation de la Commission européenne”, confie-t-elle.

Au-delà d’être devenu le coeur des institutions européennes, les travaux achevés en 2019 ont vraiment redonné un second souffle à cette place. En moyenne, celle-ci accueille 13 000 personnes par jour, ce qui fait d’elle, un emplacement de choix. Mais cette attractivité se ressent dans le prix des cellules commerciales qui ont explosé. Il faut compter environ 5 500 euros pour 80m², mais cela ne refroidit pas pour autant, puisque seulement 9% des cellules commerciales sont inoccupées.

Un peu plus au sud, c’est une situation complètement différente. En effet, du côté de la Chasse, les loyers sont moitié moins chers, mais cela ne suffit pas à attirer de nouveaux commerçants. Avec pourtant plus de 8 000 personnes par jour, les clients ne sont pas ou plus au rendez-vous et les magasins ferment boutique les uns après les autres. Pour redynamiser ce quartier, la Commune a lancé une prime à l’installation, ce qui permet à deux jeunes fromagers qui viennent de s’installer de bénéficier d’une réduction de loyer pendant trois ans. “C’est ce que les habitants demandent, ils aimeraient avoir plus de commerce dans notre style”, affirme l’un des gérants, Brian Variengien.

Au total, ce sont plus de 17% des cellules commerciales qui sont inoccupées. Un chiffre bien plus élevé que la moyenne en Région bruxelloise.

■ Reportage de Marine Guiet, Daniel Magnette et Stéphanie Mira