Communales 2024 : comment redynamiser l’avenue Charles Quint à Ganshoren ?

À cheval sur deux communes, l’avenue Charles Quint est principalement située à Ganshoren, mais ces boutiques sont désertées par les riverains qui préfèrent se rendre au centre commercial “Basilix” à Berchem-Sainte-Agathe. Redynamiser cette artère centrale, est l’un des enjeux de la commune.

“Je préfère aller au supermarché proche de chez moi”, “Il n’y a que des snacks”, “Je vais plutôt au Basilix”, voici ce que les Ganshorenois répondent lorsqu’on leur demande leur avis à propos de l’attractivité de l’avenue Charles Quint. En effet, le centre commercial de Berchem ou le centre-ville de Jette drainent une grande partie de la clientèle.Cette avenue, située à l’entrée de la ville, connaît des problèmes de propreté, qui ne datent pas d’hier. “Ca fait 20 ans que je suis ici, et la situation a toujours été la même. C’est une avenue qui n’est pas agréable, pas propre. On se réjouit des travaux pour lui donner une cure de jouvence”, confie un commerçant. Listes, débat, enjeux et carte d’identité de Ganshoren Mais le projet de réaménagement, qui prévoit de supprimer de nombreuses places de stationnement divise la population. “Les commerçants doivent être compensés…”. Au-delà de cet aspect qui inquiète, les habitants placent beaucoup d’espoir dans le projet pour redynamiser l’avenue commerçante.Une étude Hub Brussels constate que les coiffeurs, les épiceries et les snacks sont les plus présents sur cette artère. En 2024, on constate 17% de cellules vides. ■ Reportage de