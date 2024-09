Communales 2024 : à Koekelberg, Les Engagés auront leur propre liste emmenée par l’ex-échevin Ossamah Maghfour

La présence annoncée de l’ex-cdH Véronique Lefrancq (Alternative Humaniste) sur la liste du bourgmestre socialiste Ahmed Laaouej, annoncée jeudi soir, ne signifie nullement que les Engagés seront absents du scrutin d’octobre à Koekelberg.

Leur liste sera emmenée par le conseiller communal et ancien échevin Ossamah Maghfour sous la bannière “Les Engagés+”. Cette équipe mêlera, de son propre aveu, expérience, dynamisme et diversité et défendra une ‘Koekelberg plus saine, plus sûre et plus conviviale’. Les Engagés+ pourront notamment compter sur l’expérience de Véronique Capelle, ancienne échevine et deuxième sur la liste, et de Pierre Migisha, ancien journaliste et ex-député qui sera troisième.

Le conseiller communal Michel Van Kerk poussera la liste de la formation turquoise. Plus largement, les candidats des Engagés sont issus de milieux très variés. On retrouve des enseignants, des commerçants ou des employés du secteur public, de tous âges et de toutes origines. Le programme de cette équipe sera axé sur la santé, la prévention et la sécurité ainsi que la convivialité, avec un accent particulier mis sur la dimension intergénérationnelle et les liens souhaités entre les différents quartiers de la commune, a fait valoir celle-ci vendredi.

Belga