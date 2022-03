Comment baisser les prix de l’énergie ? “Le fédéral doit avoir un discours de vérité : l’énergie fossile va rester chère”

Comment se fixent les prix de l’énergie ? Et quelles sont les moyens possibles pour faire baisser ces prix sur le long terme ? C’est le thème du duel de ce mercredi dans + d’Actu.

Pour évoquer ce sujet qui touche tous les Belges actuellement, Fabrice Grosfilley reçoit Olivier Neyrinck, directeur technique de la Brafco, la fédération des négociants en combustibles et carburants, et Étienne de Callataÿ, économiste et Chief Economist chez Orcadia Asset Management.

Olivier Neyrinck précise que les fluctuations de prix qu’on connaît actuellement concernant l’essence, le diesel et le mazout n’est pas seulement dû aux conflits internationaux et aux mouvements du cours du Brent (cours du pétrole de la mer du Nord), mais aussi et surtout au cours du Platt’s de Rotterdam, “un taux beaucoup plus sensible à l’offre et à la demande”. “Le pétrole doit être raffiné, et c’est ce pétrole raffiné qui est négocié sur le marché du Platt’s”, explique-t-il.

► Lire aussi | Accises, TVA, chômage temporaire… : le fédéral annonce de nouvelles mesures face à la hausse des prix

Pour Étienne de Callataÿ, les prix montent en raison d’“éléments de psychologie” : “Actuellement, la guerre en Ukraine ne fait pas que les livraisons de gaz sont suspendues. Et pourtant, il y a une demande beaucoup plus forte, ce qui fait que l’offre doit augmenter et que les prix augmentent”. Il estime que le contrôle des prix, déjà proposé dans d’autres pays, a eu un succès “très relatif” dans les pays où cela a été mis en place.

Olivier Neyrinck confirme sa demande auprès du gouvernement fédéral que le contrat-programme autour des taxes sur le carburant et le combustible soit renégocié pour permettre une baisse des prix. Étienne de Callataÿ estime pour sa part que le gouvernement “doit avoir un discours de vérité : l’énergie fossile va rester chère. L’énergie polluante doit être chère et il faut se réjouir qu’elle reste chère”.

