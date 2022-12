Circulation perturbée, zones d’accès limitées, Stib : comment se rendre au feu d’artifice du 31 décembre place des Palais

Après deux années marquées par le Covid, la Ville de Bruxelles renoue avec la tradition du feu d’artifice du Nouvel An. Le soir du 31 décembre, les Bruxellois et autres visiteurs pourront se réunir dès 23 heures sur la place des Palais.

Les accès seront divisés en trois zones : la zone A à place des palais (avec un accès par la rue Royale au croisement avec la place des Palais), la zone B à la place du Trône (avec un accès par la porte de Namur/boulevard du Regent) et la zone C au parc de Bruxelles (avec deux accès : par la rue Royale et par la rue de la Loi au croisement avec la rue Ducale).

Attention des contrôles auront lieu à l’entrée : les sacs à dos, bouteilles en verre, objets dangereux et les effets encombrants seront interdits. Il en ira de même pour l’usage privé de pétards et feux d’artifice.

Mobilité perturbée

A noter que plusieurs artères seront fermées à la circulation :

– Dès 14h00 : la place des Palais

– Dès 20h00 : la rue Ducale entre la rue de la Loi et le boulevard du Regent ;

– Dès 21h00 : la rue Royale entre la rue de la Loi et la place Royale ; le boulevard du Regent entre les rues Lambermont et Ducale ; l’avenue des Arts entre les rues du Luxembourg et Belliard ; la rue Montoyer entre la rue du Commerce et l’avenue des Arts ; la rue de la Pépinière entre la rue du Namur et la place du Trône.

Concernant les transports en commun, plusieurs lignes de la Stib seront également perturbées. La station Parc sera fermée dès 20h et la station Trône dès 22h. Mais les métros et trams rouleront jusqu’à 2h du matin et les bus Noctis jusqu’à 5h du matin.

Rédaction