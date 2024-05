Les discours politiques du 1er mai se multiplient : le PTB appelle le PS et Ecolo à “ne pas se tromper de train”

“Le MR ne cache pas ses ambitions et annonce la couleur: le bleu. Pas le bleu qui tapisse le ciel des belles matinées d’été, avec quelques rayons de soleil; le bleu glacial de l’austérité, le bleu froid du saut d’index et des coupes sombres dans les soins de santé; celui, égoïste qui a porté la TVA sur le gaz et l’électricité de 6 à 21%, fort heureusement ramené à 6 % par les socialistes“, a-t-il déclaré devant les militants socialistes réunis en nombre à la Maison du Peuple de Saint-Gilles.

Pour Ahmed Laaouej, la politique des libéraux francophones se traduira par de la régression, des attaques répétées contre les services publics, les hôpitaux, le transport public et même l’expulsion des familles qui vivent en logement social après deux ans. C’est aussi l’annonce de 5 milliards d’économies dans les soins de santé, la privatisation de Bruxelles-Propreté. “Nul doute qu’ils voudront aussi s’en prendre à la Stib où ils disent aussi vouloir supprimer la gratuité de la Stib pour les jeunes et les seniors, comme pour mieux rétablir les privilèges des plus nantis, avec un insupportable marche ou crève”, a-t-il ajouté parmi des propos de la même teneur.

Toutefois, a-t-il dit d’emblée, l’heure est d’abord à la lutte, “face aux vents mauvais de l’extrême droite qui avance partout en Europe comme en Belgique”. “Notre priorité doit être de faire barrage à l’immonde et à l’ignoble, avec les syndicats, la société civile, les militants des droits humains et l’ensemble des forces progressistes”

Le chef de file des socialistes bruxellois a répété que le PS continuera à s’opposer à la taxe kilométrique, “une taxe injuste qui renforcerait les inégalités”.

Comme les principaux chefs de file socialistes bruxellois occupant une place en vue sur les listes en vue du 9 juin (R. Vervoort, N. Ben Hamou, C. Désir, R. Chahid, K. Lalieux, Ph. Close) et qui ont pris la parole, il a mis en avant le combat de son parti “pour ne laisser personne au bord du chemin”, pour aider les talents, les créateurs, entrepreneurs, artistes, qui créent de la valeur, économique, sociale, artistique.

Comme Ridouane Chahid, il a évoqué le dossier de la sécurité. “Il n’y a pas de place à Bruxelles pour cette délinquance et ces trafiquants de drogue”. “Nous exigeons du pouvoir fédéral qu’il tienne ses engagements et qu’il renforce la police judiciaire fédérale, les zones de police et les magistrats pour combattre sans relâche ce fléau et que nos quartiers retrouvent leur sérénité”, a-t-il insisté. Celui qui est actuellement chef de groupe à la Chambre et tête de liste à la Région bruxelloise a enfin souligné que le PS mettra sur la table une proposition de baisse de l’impôt sur les revenus du travail pour garantir à chaque travailleur une augmentation nette de 300 euros par mois.

“Notre pays a besoin de plus de libéraux.” Alexander De Croo a tenu à valoriser les liens entre les partis libéraux du nord et du sud du pays, l’Open Vld et le MR, mercredi à l’occasion de la fête du 1er mai des libéraux francophones.

Le Premier ministre était présent à la Mons Arena à Jemappes pour affirmer ce lien qui unit les deux partis, mais aussi les Belges dans leur ensemble. “Ne tombons pas dans le piège : les Wallons et les Flamands ne sont pas si différents. (…) Wallons et Bruxellois, quand ils travaillent, souhaitent qu’on valorise leurs efforts à leur juste valeur. Et qu’on leur offre de la flexibilité de s’organiser et de créer de l’emploi. Comme les Flamands”, a-t-il notamment illustré, pointant la N-VA et Bart De Wever “depuis son bureau à Anvers”. “Comme si couper en morceaux notre pays pouvait le rendre plus fort. Qui peut croire à ces histoires ? Il est temps de le dire et de le rappeler. Il existe un autre voie.”

Alexander De Croo s’en est aussi pris aux socialistes. “Notre pays compte près de 200.000 emplois vacants. Et pour les socialistes il faudrait que celles et ceux qui travaillent, travaillent moins. Qu’on limite la semaine à 32h”, a-t-il pointé. À ses yeux, “nous devons travailler sur nos dépenses publiques, notre budget, pour que notre système reste garanti à l’avenir. Nous aurons besoin de tout le monde pour y parvenir. Et cela passera, pour les libéraux, par une limitation dans le temps des allocations de chômage.” Et d’ajouter : “Celles et ceux qui travaillent au quotidien à la richesse de notre pays doivent, en échange, être mieux valorisés. Idem pour les pensions. Il n’y a rien de plus irritant que d’avoir contribué pendant toute sa carrière, pour finir par toucher la même chose que celles et ceux qui n’ont jamais cotisé”, a-t-il ajouté, largement applaudi.

Alexander De Croo a aussi vanté les apports libéraux au sein de la coalition Vivaldi. “Nous vivons dans un fantastique pays. Taux d’emploi record. Pouvoir d’achats préservé. Croissance en forte hausse, là où nos voisins patinent. Répartition des richesses, parmi les plus équitables au monde. Malgré le Covid, malgré la crise de l’énergie, Notre pays est plus fort aujourd’hui qu’il y a 5 ans. Et c’est grâce à nous et à toi Sophie (Wilmès).” Il a aussi remercié le président du MR Georges-Louis Bouchez pour son travail en faveur de la prolongation de dix ans des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. “Grâce aux libéraux. Merci George-Louis de n’avoir jamais lâché. Nous pouvons être fiers du bilan libéral de ce gouvernement.” “Nous n’avons pas toujours la même méthode. Mais, aujourd’hui, si j’ai une certitude politique, c’est qu’avec George-Louis, nous partageons cette même priorité. Avec Sophie et avec vous tous aussi !”, a conclu le Premier ministre, qui a reçu une standing ovation des militants.

Le MR fustige le PS et Ecolo “qui ne font que courir derrière Raoul”