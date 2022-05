Bryn Watkins : Bientôt une assemblée consultative pour les expatriés de Bruxelles ?

Brussels Voice ’22, le Manifeste des Bruxellois internationaux, a été présenté au Parlement bruxellois la semaine dernière. Bryce Watkins, consultant en communication et membre de l’opération, explique les propositions des expatriés de Bruxelles.

Grâce à une plateforme participative, lancée par le commissioner.brussels et le Secrétaire d’État Pascal Smet, 1300 Bruxellois internationaux ont élaboré un manifeste contenant 22 propositions politiques pour un “Meilleur” Bruxelles. Il a été présenté au Parlement bruxellois à l’occasion de ce Brussels Voices 22.

L’objectif est d’offrir l’opportunité aux Bruxellois internationaux de s’exprimer sur les politiques régionales qui ont un impact direct sur leur quotidien. Les différentes propositions et demandes qui sont divisées en 6 thèmes : le droit de vote pour les Bruxellois internationaux, la mobilité, l’accessibilité des services publics, les espaces publics, la propreté urbaine et la diversité.

Un Bruxellois sur trois est citoyen d’un autre pays et ne peut donc pas voter aux élections régionales. Selon Bryn Watkins, citoyen d’origine britannique et bruxellois depuis 8 ans, c’est un déficit démocratique pour les Bruxellois internationaux. “La grande majorité paye les impôts, travaille ici, mais n’a pas de droit sur les politiques régionales. C’est un écart démocratique de la Région avec la population de la ville. En enlevant les personnes qui ont la double nationalité, on arrive à un quart de la population de la Région qui ne peut pas voter.“

Le droit de vote des expatriés aux élections régionales est une des 22 propositions du Manifeste. “Pour certains, c’est difficile de devenir belge s’ils ne peuvent pas garder leur nationalité d’origine. Est-ce qu’il faut être de nationalité belge pour être citoyen de Bruxelles ? Nous étions au Parlement bruxellois semaine dernière et dans le monde politique bruxellois, il y a beaucoup de soutien pour cette idée, c’est un blocage au fédéral”.

Une autre proposition est d’avoir une assemblée consultative de Bruxellois expatriés. “C’est un engagement du secrétaire d’État Pascal Smet qui est derrière ce projet, qui dit qu’il y aura un comité consultatif pour les Bruxellois internationaux et à voir pour la forme. On peut l’implémenter maintenant au niveau régional, il ne faut pas attendre le fédéral pour ça. C’est un complément et non une alternative. Il y aura quelque chose comme ce processus qui va se répéter, mais sur une forme plus pérennisée et stabilisée. Je suis convaincu qu’on créera quelque chose dans les prochains mois, même la forme sera sujette à un débat avec les Bruxellois internationaux.”

► Retrouvez ici l’intégralité de l’interview de Bryn Watkins

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley