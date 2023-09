Brussels Airport : le nombre de passagers en juillet et août en légère progression

Près de 4,6 millions de passagers sont passés par Brussels Airport en juillet et août, ont fait savoir lundi les responsables de l’aéroport.

Il s’agit d’une progression de 5% par rapport à 2022 et le total se rapproche tout doucement des 5,4 millions de passagers recensés durant les deux mois de vacances en 2019, quand le rythme scolaire n’avait pas encore été modifié pour la Belgique francophone et quand le Covid-19 n’avait pas encore frappé.

Les responsables concèdent d’ailleurs que le nouveau calendrier scolaire “a quelque peu modifié les habitudes des vacanciers“.

Dans l’ensemble, Arnaud Feist, CEO de Brussels Airport Company, juge cet été “réussi“. “La large offre de destinations aux quatre coins de l’Europe et du monde a séduit de nombreux vacanciers qui ont aussi certainement voulu fuir la pluie quasi omniprésente en Belgique en juillet.”

Au mois d’août, 2.260.496 passagers ont transité par l’aéroport de Zaventem, soit une augmentation de 5 % par rapport à août 2022. On compte près de 200.000 passagers de plus à l’arrivée qu’au départ, ce qui est logique en cette fin de période de vacances. Les cinq pays les plus fréquentés le mois dernier étaient l’Espagne, la Turquie, la Grèce, l’Allemagne et l’Italie.

Il y avait en moyenne 148 passagers par vol, soit trois de plus qu’en août 2022, grâce à l’utilisation de plus gros appareils et à un taux d’occupation plus élevé par vol.

En août toujours, les volumes de fret aérien ont très légèrement baissé (-1 %), totalisant 49.189 tonnes. Le segment des vols full cargo enregistre une baisse de 8 %, conformément à la tendance mondiale, tandis que le transport de fret à bord de vols passagers a enregistré une hausse de 2 %, tout comme le segment des services express (+4 %), ajoute la BAC.

