Benjamin Dalle sur la répartition des compétences entre Régions : “On ne doit pas attendre, il y a des choses à faire”

“Il faut simplifier Bruxelles et être plus cohérents” : Benjamin Dalle était l’invité de + d’Actu” ce lundi à l’occasion de la fête de la communauté flamande.

Le ministre en charge de la Jeunesse, des Médias et des Affaires bruxelloises au sein du gouvernement flamand a, lui aussi, plaidé pour un réaménagement des compétences entre les niveaux de pouvoir, qui ne passerait pas par une réforme de la constitution.

“On devra faire une réforme plus importante après 2024, mais on ne doit pas attendre, la complexité est grande dans ce pays, il y a des choses à faire”, explique Benjamin Dalle, qui donne comme exemple concret des coopérations que doivent se mettre en place entre la Région bruxelloise et la Flandre pour coordonner l’action du VDAB et d’Actiris. “En Belgique, il faut toujours travailler ensemble… C’est au comité de concertation qu’on doit travailler, il faut être efficace”.

Autre exemple sur lequel nous avons interrogé Benjamin Dalle : “en matière de santé, il faut plus de compétences pour les communautés, la répartition des compétences actuelles n’est pas cohérente, il faut le dire. Et il faut avancer, avec plus de compétences pour les communautés, à Bruxelles. Cela peut être le bi-communautaire avec la Cocom”.

La simplification des institutions bruxelloises et des zones de police sont également abordées par le ministre… dans des propos qui, sans être agressifs, étaient dans une tonalité très communautaires, très en phase avec la date du 11 juillet.

