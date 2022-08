Autrement : les “tiny forests” et autres projets pour végétaliser Bruxelles

Alors que les vagues de chaleur se succèdent, de nombreux citoyens bruxellois se mettent à la recherche d’ilots de fraicheur. Des ilots encore trop rares dans la capitale.

L’été 2022 est exceptionnellement chaud et sec. Ce n’est pas qu’une impression : l’Institut Royal de Météorologie (IRM) le confirme par ses observations et données récoltées depuis plusieurs dizaines d’années. La température maximale moyenne en août 2022 (27°C au 29 août) sera la plus élevée jamais enregistrée à Uccle depuis le début des observations en 1892, a déjà annoncé l’IRM.

Cet été est aussi très sec : au total, il n’est tombé que 110,6 mm de précipitations depuis le début de l’été contre 234,2 mm en temps normal. Le précédent été le plus sec remonte à 2018. Il était alors tombé 134,7 mm de précipitations à Uccle. Si l’on considère la série complète, soit les mesures prises depuis 1833, cet été se classe au neuvième rang des plus secs.

Face à cette situation, des Bruxellois se battent pour déminéraliser la ville et offrir plus d’espaces verts aux citoyens de la capitale. Cela passe par la végétalisation des rues, mais aussi la création de “pocket parks” ou de “tiny forests”, des espaces verts plus étroits qui permettent toutefois d’offrir ces fameux ilots de fraicheur nécessaires pour faire respirer la ville.

Dans ce premier numéro de la saison d’Autrement, Jean-Christophe Pesesse explore les différentes possibilités de rendre Bruxelles plus verte avec Nicolas De Brabandère, fondateur d’Urban Forests, Sophie Van Geertruijden, de l’ASBL Apis Bruoc Sella, et Laetitia Cloostermans, coordinatrice de l’ASBL Less Béton.

► Découvrez Autrement tous les mardis à 18h25 sur BX1 et en replay sur notre site.