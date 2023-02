Autrement : comment repenser ses aménagements d’intérieur

Pour mieux se sentir, chez vous ou dans votre lieu de travail, pourquoi ne pas repenser votre intérieur et vos aménagements ? Et c’est encore mieux quand on peut le faire Autrement avec ces principes : économie circulaire, réemploi, recyclage, brocante et introspection.

À Bruxelles, les initiatives foisonnent. Cyprien Houdmont en parle cette semaine avec le récent projet Kaleido Intérieur, mené par Tiffany Piens et son compagnon Xabier Wins. Tiffany est architecte d’intérieur depuis 9 ans, depuis un an, elle a décidé de se consacrer principalement aux projets écoresponsables. Iels collaborent ainsi avec d’autres entreprises bruxelloises comme Regglo, créée par Timothy Doig et Matthieu Michotte, dont l’objectif est de réaliser des meubles à partir de panneaux en bois aggloméré destinés normalement à la poubelle.

Autour de la table, on découvre aussi Nafi Rêve, Bruxelloise engagée : elle a créé son entreprise à la suite d’un reportage de BX1. Spécialiste de la brocante, elle repense vos intérieurs avec des meubles chinés et de la récup et surtout, elle met en avant la méthode ABAI, méthode d’aménagement basée sur l’introspection. L’idée, c’est d’évaluer ses besoins très personnels avant de réorganiser son aménagement. Nafi vient de sortir un livre : « Créez votre intérieur en respectant la planète ». Elle le dédicacera ce samedi 11 février à la Fnac Toison d’Or.

► Retrouvez Autrement chaque mardi à 18h25 sur BX1 et en replay 24h/24 sur notre site