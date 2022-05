Autrement : comment repenser les toilettes publiques à Bruxelles

Elles sont trop peu nombreuses et souvent mal entretenues, comment repenser nos toilettes publiques en Région bruxelloise ? Cyprien Houdmont pose la question à ses invités dans un nouveau numéro d’Autrement.

Trouver des toilettes publiques dans la capitale se révèle souvent une tâche ardue, tant les espaces sanitaires manquent dans les rues bruxelloises. Et si certaines toilettes sont disponibles dans les parcs et rues de la Région, l’entretien laisse parfois à désirer. Des initiatives ont toutefois émergé ces dernières années pour mettre en avant les lieux qui ouvrent leurs toilettes au public ou réimaginer des espaces publics avec des sanitaires mieux accessibles.

Alors, comment repenser les toilettes publiques à Bruxelles ? Cyprien Houdmont invite quatre personnes pour en discuter dans le studio d’Autrement, cette semaine : David Richiuso, designer et prof de design, Dilara Lüle, de l’association PEESY, Pauline Bacquaert, chercheuse à l’ULB et membre du projet hyper, et Patrice Niset, photographe et curateur de l’expo “Piss and Love” à La Fonderie.

