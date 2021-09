Au centre d’art ING, l’exposition “Ahaha” dédiée à l’humour de l’art

Fermé depuis plus d’un an, le centre d’art d’ING revient avec l’exposition “Hahaha”. Elle est dédiée au rôle que l’humour occupe dans les révolutions artistiques.

Plus de 200 œuvres sont exposées et démontrent comment les différents mouvements artistiques, du 19e siècle à nos jours, ont intégré l’humour au processus créatif pour contester les canons esthétiques établis. Parmi celles qui sont exposées, on peut notamment retrouver le fameux urinoir renversé de Marcel Duchamps, baptisé “Fontaine”.

“C’est bien l’humour de l’art et non pas l’humour dans l’art. C’est un ensemble d’œuvres où les artistes se moquent de l’art en général“, explique Anne Petre, co-commissaire et responsable de l’Art chez ING.

L’initiative est issue de la collaboration entre Kanal-Centre Pompidou, le Centre Pompidou et ING Belgique.

■ Images et interview d’Élodie Fournot.