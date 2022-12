Antony a conduit son bus le jour de Noël : “C’est plus calme et les gens sont un peu plus joyeux”

Le jour de Noël, nombreux sont ceux qui doivent travailler, même si la fête tombe un dimanche cette année. À la STIB, pas moins de 121 conducteurs de métros, 403 conducteurs de Tram et plus de 800 chauffeurs de bus étaient de service aujourd’hui.

Antony est chauffeur de bus à la STIB. Pour lui, ce dimanche 25 décembre est une journée presque comme les autres, avec une touche de bonne humeur : “C’est une journée de travail, donc je l’aborde comme les autres jours, mais c’est clair que sur le réseau, c’est plus calme et les gens sont un peu plus joyeux. On reçoit des ‘joyeux Noël’ ou ‘bonne fête’“, constate Antony. “C’est plus agréable que les autres jours !“, se réjouit-il.

Concilier les fêtes de Noël et le travail peut être un casse-tête pour ces travailleurs. Pour y arriver, Antony a choisi d’anticiper le repas de Noël. “On a déjà un peu fêté hier soir. Un petit repas en famille, sympa, il ne faut pas plus !“, s’explique Antony.

Les superviseurs, eux aussi, sont indispensables, même le jour de Noël. Ils doivent trouver des solutions lors des incidents sur les parcours des lignes. Mohamed ne fête pas Noël, mais pour lui, c’est important de travailler aujourd’hui. “C’est dans mon roulement, donc je viens travailler avec plaisir. J’ai une pensée pour mes collègues qui le fêtent, donc je viens le faire avec plaisir. Ça permet à mes collègues d’être en famille pour fêter ce moment chaleureux et convivial“, justifie Mohamed.

■ Reportage de Camille Paillaud, Loic Bourlard et Emmanuel Carpiaux