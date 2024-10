Anderlecht : deux rues se féminisent, et porteront les noms de Lucette Decroly et Jeannine Burny

Les noms de deux rues anderlechtoises vont être féminisées.

Elles porteront désormais les noms de deux femmes “marquantes du patrimoine culturel et social anderlechtois“, indique la commune ce vendredi : deux rues d’Anderlecht seront nommées en Lucette Decroly et Jeanine Burny, après un baptême prévu mardi.

L’Allée Lucette Decroly est une nouvelle voie, aménagée entre la rue Walcourt et le quai de Biestebroeck, dans le quartier de La Roue. La nouvelle dénomination rendra hommage à la directrice de la Médecine scolaire et co-fondatrice du Centre de Santé Mentale “L’Equipe” : “Lucette Decroly a consacré sa vie à l’amélioration de la santé mentale et scolaire des enfants. Cette nouvelle allée a été aménagée dans le cadre d’un projet visant à construire quatre tours résidentielles comprenant respectivement 23, 26, 26 et 72 appartements, une école maternelle, une école primaire et plusieurs commerces“, précise la commune.

La rue Jeannine Burny sera, elle, inaugurée près de la Drève olympique. Il s’agit d’une rue existante, devenue domaine public. Jeannine Burny est une “figure familière du microcosme littéraire belge, qui a déployé passion et énergie pour faire connaître l’oeuvre de Maurice Carême. Elle fut la secrétaire mais aussi la muse du poète, pour ensuite devenir présidente de la Fondation Maurice Carême, qui fête ses 45 ans cette année“.

ArBr – Photo : Belga (illustration)