Aménagements autour des écoles : un guide à l’attention des pouvoirs publics et du monde de l’enseignement

Plantations, bancs, dispositifs contre la pluie… comment améliorer les abords des écoles ?

Un guide vient d’être édité à l’attention des pouvoirs publics mais aussi du monde de l’enseignement au sujet de la sécurité autour des écoles. Cette sécurité accrue passe par la mise en place d’abords de qualité. Mais qu’est-ce donc un abord de qualité selon ce nouveau guide ? Concrètement, l’abord idéal est un abord sécurisé avec des plantations pour améliorer la qualité de l’air. Il pourrait comporter des bancs et des dispositifs contre la pluie afin de favoriser la rencontre. Mais aussi des couleurs et des interventions artistiques pour augmenter la visibilité et l’identification de l’école.

“Ces dernières années, il y a plusieurs dizaines de rues scolaires qui ont été créées à Bruxelles. On a vraiment veillé à ce que la qualité de la rue soit davantage sécurisé,” explique Antoine Boreman, directeur général de perspective.Brussels, organisme régional à l’initiative de ce guide. “Il y a un mouvement pour faire attention à la sécurité routière, à la qualité de l’air aux abords des écoles”, ajoute-t-il. “On espère que ce guide encourage encore plus ces améliorations dans ces aménagements et qu’on puisse vraiment développer ça de manière importante.”

La Région bruxelloise compte 800 écoles, autant d’écoles qui pourraient être concernées.

■ Un reportage de Samia Er-Rami, Yannick Vagansbeek, Besnik Nikqi.