Alexia Bertrand au fédéral : qui est cette Woluwéenne devenue secrétaire d’État ?

L’ex-cheffe de groupe du MR au Parlement bruxellois a prêté serment vendredi après-midi devant le Roi.

La nouvelle a surpris tout le monde : peu après seize heures, ce vendredi, c’est par un communiqué laconique que le Palais royal annonce la désignation d’Alexia Bertrand comme secrétaire d’État fédérale au Budget et à la Protection des consommateurs. Une prestation de serment et une audience s’en suit, entre le Roi Philippe, le Premier Ministre Alexander De Croo (Open VLD) et celle qui était jusqu’ici députée bruxelloise sous la bannière MR. Elle succède ainsi à Eva De Bleeker (Open VLD), démissionnaire, et souhaite désormais être étiquettée sous ce même parti.

Cette habitante de Woluwe-Saint-Pierre, mariée et mère de trois enfants, retrouve, ainsi, le niveau fédéral, puisqu’elle avait travaillé plusieurs années aux côtés de Didier Reynders, alors vice-Premier-ministre. Ce dernier lui a d’ailleurs adressé ses “félicitations” bilingues sur Twitter.

Une jeunesse consacrée au droit

Alexia Bertrand est née en 1979 à Wilrijk, une commune devenue depuis une portion de la ville d’Anvers. Elle est la fille de l’homme d’affaire et baron Luc Bertrand, à la tête du holding Ackermans & van Haaren, actif notamment dans le dragage, le secteur bancaire, l’immobilier et l’énergie. Après des études de droit à l’Université catholique de Louvain, puis deux ans de vie professionnelle au sein d’un cabinet et de l’UCL comme assistante, elle obtient un master en droit à la prestigieuse université d’Harvard, aux États-Unis, en 2005.

Elle devient alors avocate au barreau de New York, puis de Bruxelles, forte de sa spécialisation en droit des sociétés. “Ayant toujours aimé être en relation avec les autres et rencontrer de nouvelles personnes, je me suis investie dans les comités de recrutement et de diversité au sein de mon bureau d’avocats“, explique-t-elle.

En 2012, le tournant politique

C’est en 2012 qu’Alexia Bertrand se réoriente vers le monde politique. Elle intègre ainsi la liste libérale du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Willem Draps, lors des élections communales. Si elle est élue, la liste est rejetée dans l’opposition par le cdH de Benoît Cerexhe, bien que les libéraux étaient largement premiers. Depuis, elle occupe le poste de conseillère communale.

La même année, elle intègre le cabinet du vice-Premier-ministre Didier Reynders (MR), alors ministre fédéral des Affaires étrangères et européennes. “Le 6 décembre 2011, date de la formation du gouvernement après 541 jours de crise, j’ai décidé de solliciter au cabinet Reynders et suis devenue, en février, sa conseillère en matière de justice, d’asile, d’immigration et d’affaires économiques. À ce titre, j’étais chargée des négociations dans ces domaines avec les représentants des autres vice-premier ministres“, indique Alexia Bertrand.

L’évolution politique, au cours de la décennie

En 2014, Alexia Bertrand se présente aux élections fédérales, sans être élue. Elle reste donc au sein du cabinet de Didier Reynders, dont elle devient la cheffe de cabinet l’année suivante. “Je m’occupe ainsi de tous les domaines de la politique fédérale. Il s’agit de revoir les projets de loi préparés par les différents ministres du gouvernement et, au nom du MR, d’en négocier les points problématiques“, précise-t-elle.

Lors des élections communales de 2018, elle se présente comme tête de liste Open MR dans sa commune de Woluwe-Saint-Pierre, et se revendique candidate bourgmestre. Malgré un bon score, Alexia Bertrand reste dans l’opposition, et Benoît Cerexhe reconduit sa majorité.

Il faut attendre 2019 pour que la libérale soit élue, au niveau régional cette fois. Candidate sur la liste MR menée par Françoise Schepmans, elle obtient plus de six mille voix de préférence, le quinzième score tous partis confondus. Elle prête serment le 11 juin au sein de l’assemblée régionale, ainsi qu’au Parlement de la Communauté française quelques jours plus tard. Elle est également désignée cheffe de groupe politique pour le MR, au sein du Parlement bruxellois.

Secrétaire d’État fédérale devient donc sa fonction la plus haute jamais exercée. Elle reprend dès ce samedi les dossiers laissés par Eva De Bleeker. Suite à sa nomination, le gouvernement fédéral compte désormais onze femmes, contre neuf hommes.

