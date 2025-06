Agression au CHU Saint-Pierre : le suspect reste en prison

L’homme qui a poignardé deux infirmières jeudi dernier au service des urgences de l’hôpital Saint-Pierre reste en prison.

C’est ce qu’annoncent nos confrères de Bruzz qui expliquent que la Chambre du Conseil de Bruxelles a confirmé l’arrestation et qu’il va rester derrière les barreaux pendant au moins un mois.

L’agression s’est produite dans la salle d’attente des urgences de l’hôpital Saint-Pierre. Un patient a soudainement sorti un couteau et s’en est pris à deux membres du personnel infirmier. Les services de sécurité de l’hôpital sont rapidement intervenus et ont maîtrisé l’auteur des faits, qui a été privé de liberté dans la foulée. L’homme est soupçonné de tentative d’homicide involontaire et de port d’arme de circonstance. Il s’agit d’un objet qui n’est pas conçu comme une arme, mais qui est utilisé comme telle.

Les deux infirmières blessées ont été hospitalisées. L’une a pu quitter l’hôpital dès le lendemain. La deuxième victime avait été admise en soins intensifs, où elle se trouve encore. Son état s’est tout de même amélioré.

Le suspect a comparu mercredi devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui a décidé de confirmer sa privation de liberté.

