Obligation vaccinale des soignants : une centaine de militants manifestent, le débat en commission reporté

La CSC et la FGTB en front commun ont organisé ce mardi matin une action devant le Parlement, où la commission Santé devait débattre du projet de loi concernant l’obligation vaccinale des soignants.

Deux cars, avec à leur bord une centaine de personnes selon les syndicats, une soixantaine selon l’agence de presse Belga, se sont dirigés ce mardi matin vers la Chambre, rue de Louvain à Bruxelles, afin “d’accueillir les parlementaires et le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke”.

Le but ? “Leur expliquer que le projet de loi du gouvernement qui vise à interdire la profession aux soignants non-vaccinés est une horreur”, nous a indiqué ce matin Yves Hellendorff, secrétaire national Non Marchand CNE. “C’est une action pacifique, mais nous savons que nous allons nous faire évacuer par la police car nous sommes en zone neutre”, nous prévenait-il peu avant 10h.

Il est en effet interdit de manifester devant la Chambre, qui fait partie de ce que l’on appelle la zone neutre. La police, présente sur place, a cependant toléré l’action, qui s’est terminée dans le calme vers 10h30.

Pour les syndicats, interdire à des soignants d’exercer parce qu’ils ont fait le choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 est “de plus en plus indécent” au vu de la situation épidémiologique et du passage en code jaune. “Décidément, comment décourager encore un peu plus les soignants et rendre encore un peu moins possible l’organisation des soins !”

Le projet de loi a finalement été retiré de l’ordre du jour de la Commission Santé. Les discussions ont été reportées à une date ultérieure en raison de dissensions au sein de la majorité autour de ce sujet. Pour sa part, le front syndical a annoncé son intention de déposer un recours au Conseil d’État contre ce projet de loi.

