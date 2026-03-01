Accident grave entre un tram et une voiture sur le boulevard Louis Schmidt : l’automobiliste a été désincarcéré

Un accident “grave” s’est déroulé sur le boulevard Louis Schmidt, à Etterbeek, entre une voiture et un tram.

Le conducteur d’une voiture s’est retrouvé coincé dans son véhicule après être entré en collision avec un tram à Etterbeek dimanche matin, a annoncé la Stib à Belga. La société de transport parle d’un accident “grave”.

Les pompiers expliquent qu’à leur arrivée, le conducteur était coincé dans son véhicule. “À la demande du médecin du SMUR, le toit de la voiture a été découpé afin de permettre la désincarcération en toute sécurité et d’assurer une immobilisation spinale adéquate“, expliquent-ils. La victime a été transportée à l’hôpital sous escorte médicale du SMUR. Le conducteur du tram, sous le choc, a également été transporté à l’hôpital.

En conséquence de l’accident, les lignes 7 et 25 sont interrompues entre les arrêts Meiser et Roffiaen, non loin de la gare d’Etterbeek. La Stib a affrété des bus de remplacement.

Les pompiers bruxellois rappellent que les usagers de la route doivent redoubler de vigilance à proximité des voies de tram : “En Belgique, un tram a toujours la priorité sur les autres usagers de la route, même lorsqu’il arrive de gauche ou de droite ou qu’il tourne“.

La rédaction avec Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles