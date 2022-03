Abattoirs d’Anderlecht : vers un programme public d’aménagement sur une partie du site

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert ce mardi.

Un programme public de développement devrait bientôt être élaboré, pour une portion du site des Abattoirs d’Anderlecht. C’est ce qu’annonce ce mardi Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois, et Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’Etat à l’Urbanisme.

L’objectif est ainsi de développer, via la Société régionale d’Aménagement Urbain (SAU), les terrains qui passeront bientôt à l’échelon régional. Ainsi, concrètement, la S.A. Abattoir restera propriétaire d’une partie du site (celle où se trouve le Foodmet et la ferme urbaine), tandis que l’autre partie, propriété d’Anderlecht, passera à l’échelon régional. La S.A. Abattoir bénéficiera néanmoins d’un bail emphytéotique prolongé jusque 2088 sur une partie de la propriété transférée, en échange de la cessation de ses droits à la Région sur une parcelle le long du canal.

Quel projet ?

Sur les nouveaux terrains régionaux, l’objectif de la SAU sera d’ouvrir le lieu et de le rendre plus accessible aux Bruxellois, avec une utilisation plus urbaine. Il est notamment prévu d’y construire des logements publics, dans le cadre d’une programmation mixte intégrant les développements économiques passés et futurs d’Abattoir S.A., indiquent Rudi Vervoort et Pascal Smet.

Le site est déjà au cœur d’importantes rénovations et redynamisations, avec notamment la création du Foodmet et d’une ferme sur les toits, et bientôt du projet Manufakture avec une piscine extérieure.

