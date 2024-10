À Molenbeek, Catherine Moureaux (PS) veut une majorité de changement avec le PTB

Avec 12 sièges, PS-Vooruit reste la première force à Molenbeek devant le PTB, qui devient un “incontournable” pour une future coalition. “Clairement, on va commencer par voir le PTB”, a-t-elle déclaré à la RTBF. Avec seulement 23 sièges, les deux partis devront ouvrir les négociations avec les verts et/ou la Team Fouad Ahidar.

“Je veux une majorité de changement, comme je le voulais déjà il y a six ans. Cela n’a pas fonctionné il y a six ans, ils n’étaient pas prêts, ici je pense qu’il y a beaucoup plus matière. Ils ont eu six ans pour se préparer et j’ai l’impression qu’ils ont plus envie et le résultat est là”, explique la bourgmestre en titre à notre micro.

“Ce qui compte, c’est d’entendre le signal de la contestation, des difficultés socio-économiques, et donc de créer une majorité de progrès. (…) Le progrès, c’est forcément à gauche et donc, ça commence par des discussions avec le PTB qui est la deuxième force après nous”, a rajouté Catherine Moureaux. Dans un communiqué, la tête de liste PTB Dirk De Block s’est dit “prêt à entrer dans une majorité et à défendre des priorités claires : des logements accessibles, un enseignement de qualité, ainsi que des quartiers plus propres et sécurisés”. “Nous allons entamer des discussions avec les autres partis pour explorer les possibilités de convergence.”

■ Interview de Dirk De Block au micro d‘Arnaud Bruckner