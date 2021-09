Port du masque à la Stib : les contrôles seront renforcés, des amendes jusqu’à 250 euros

L’obligation du port du masque dans les transports publics reste en vigueur en Région bruxelloise, et visiblement certains usagers de la Stib ont tendance à l’oublier ces derniers temps. En tout cas un relâchement a été observé quant au respect de la mesure. La société de transport compte bien renforcer les contrôles.

Un chauffeur de bus membre du CPPT (Comité pour la prévention et la protection au travail) nous confirmait ce matin que le relâchement est absolument palpable. D’après cet agent de conduite, le respect de la mesure est de plus en plus irrégulier, alors que le port du masque est toujours obligatoire sur tout le réseau. L’une des explications, selon Cindy Arents, porte-parole de la Stib, c’est la confusion qui peut jouer avec la règle qui s’applique à l’espace public où le masque n’est pas obligatoire, contrairement au réseau de la Stib, y compris en surface et aux arrêts.

Consciente du problème, la Stib a décidé d’augmenter la fréquence et le nombre de ses contrôles. C’est indispensable, réagit encore notre chauffeur de bus, qui affirme que les agents de conduite sont demandeurs. Le contexte sanitaire mais aussi politique a probablement joué. Vendredi dernier, la question était abordée en commission de la Santé du parlement bruxellois, et le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a insisté sur l’importance de sensibiliser le public. On a aussi entendu l’une ou l’autre voix réclamer davantage de messages clairs dans les stations et véhicules, notamment la députée bruxelloise Défi Marie Nagy, comme l’évoquait Sudpresse ce week-end. Manque de communication et de sensibilisation ? La Stib dément.

La Stib effectue en moyenne une trentaine de contrôles de ce type par jour. Depuis le mois de janvier, 534 PV pour non-port du masque ont été dressés, auquel il faut ajouter les chiffres des contrôles effectués par la police. En cas d’amende, il vous en coûtera 250 euros.

S.R. – Photo : Belga