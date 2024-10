Plus de 400 arrestations, 3kg de stupéfiants saisis et 6 commerces fermés : voici le bilan de la police dans le quartier Nord

Des opérations de police sont régulièrement menées dans le quartier Nord.

La zone de police Bruxelles Nord tire un bilan des actions menées ces deux derniers mois dans le quartier Nord. Un premier bilan avait été tiré fin août, pour une période allant du 15 juillet au 15 août. Cette fois-ci, la période va du 15 août au 15 octobre.

Sur le territoire du Commissariat 5, 408 arrestations ont eu lieu : 195 administratives et 213 judiciaires. Depuis le 15 juillet, ce sont 741 arrestations qui ont eu lieu sur ce territoire.

La police a également saisi plus de 3kg de stupéfiants (cannabis, cocaïne, etc.) et plus de 520 pilules (amphétamines, Lyrica, XTC, etc.).

De son côté, la brigade de Sécurisation des Transports en commun vise plus particulièrement les pickpockets du quartier Brabant. Au total, 23 suspects de vol et recel et 16 suspects en possession de stupéfiants ont été arrêtés.

Concernant les établissements (commerces, débits de boissons, etc.), 15 commerces ont été contrôlés. Six d’entre eux étaient sous arrêté de fermeture administrative au 15 octobre. Les établissements sont surveillés, car ils sont à l’origine de certains troubles dans le quartier Nord.

Ces actions ont pour but de “diminuer le nombre de faits criminels dans le quartier et d’améliorer le sentiment de sécurité des riverains et usagers du quartier“.

