Une partie de l’E40 en direction de Bruxelles fermée trois jours

L’autoroute E40 en direction de Bruxelles sera fermée à hauteur de Erpe-Mere de vendredi soir à lundi matin en raison de la démolition d’un pont surplombant la voie ferrée. Des embarras de circulation sont à prévoir.

“À partir de vendredi soir 20h00, le nombre de voies sur l’E40 sera réduit progressivement jusqu’à une fermeture complète à partir de 22h00“, indique ce jeudi l’Agence flamande pour les routes et le trafic (Agentschap Wegen en Verkeer).

“La circulation de transit sur l’autoroute E40 en direction de Bruxelles se fera via la E17 en direction d’Anvers et via la N16 ou le R0 et l’A12/E19 vers Bruxelles à partir de la sortie Zwijnaarde“, ajoute l’Agence. “Les accès à l’E40 par Merelbeke, Wetteren et Erpe-Mere en direction de Bruxelles seront fermées et la circulation locale en direction de Bruxelles sera déviée via la N9 et la Siesegemlaan (R41) vers Alost“.

Belga – Photo: Belga/Thierry Roge