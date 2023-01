L’Eurostar Group dévoile ses ambitions pour l’avenir

Le nom Thalys va disparaître du paysage dans le courant de l’année 2023 suite à sa fusion avec le groupe Eurostar. L’objectif est d’augmenter les destinations et le nombre de passagers.

Gwendoline Cazenave, CEO d’Eurostar Group confirme la volonté d’élargir les destinations vers le sud et l’est de l’Europe tout en maintenant un service efficace pour relier Bruxelles, Paris, Amsterdam, Londres et Cologne. En plus de vouloir augmenter l’offre, l’entreprise souhaite apporter un cadre plus vert au transport et doubler le nombre de passagers par an. Pour rappel, ils étaient 14 millions en 2022.