Le Conseil d’État confirme que Lime doit cesser ses opérations, Bolt, Dott et Voi appellent à faire respecter la décision

La micromobilité bruxelloise entre dans une nouvelle phase. Le Conseil d’État a confirmé hier la validité de l’appel d’offres lancé par la Région de Bruxelles-Capitale en décembre 2023, mettant ainsi un terme aux nombreux recours juridiques introduits par des opérateurs évincés.

Cette décision consolide la position des entreprises sélectionnées et impose un retrait immédiat des opérateurs non retenus, dont Lime.

À l’issue de ce processus concurrentiel, deux opérateurs de trottinettes (Bolt et Dott) et trois opérateurs de vélos électriques avaient été choisis par la Région dans le but d’améliorer la qualité du service, la sécurité et le stationnement en ville. Cette sélection s’inscrivait dans une volonté claire de réduire le nombre d’acteurs actifs sur le territoire et de mieux encadrer leurs activités.

► Lire aussi | Trottinettes partagées : deux entreprises déposent un recours contre l’appel d’offres

Malgré cela, plusieurs entreprises, dont Lime, avaient contesté cette sélection en justice, ce qui leur avait permis de continuer à opérer temporairement. Mais la décision du Conseil d’État rendue ce lundi est sans appel : les résultats de l’appel d’offres sont confirmés, et seuls les opérateurs retenus sont désormais autorisés à proposer leurs services dans l’espace public bruxellois.

Vers la fin du “chaos” ?

Les opérateurs sélectionnés se sont félicités de cette décision. Ils insistent sur les efforts et investissements réalisés pour se conformer aux nouvelles exigences régionales, notamment en matière de sécurité, de technologie embarquée et de gestion du stationnement.

“Se conformer au cadre établi par la Ville implique de réelles contraintes”, rappellent Bolt et Dott dans une déclaration commune. “Nous avons investi dans des dispositifs de stationnement plus efficaces, des patrouilles communes pour réduire l’encombrement, et des fonctionnalités de sécurité améliorées. Ces efforts ont un coût que seuls des opérateurs agréés peuvent assumer dans un cadre réglementé.”

Les entreprises pointent également du doigt Lime, qui aurait refusé de participer aux initiatives coordonnées de gestion du stationnement, à l’inverse de Dott et Bolt. Voi, autre acteur historique du marché, avait de son côté déjà retiré sa flotte de trottinettes avant la décision finale.

Appel à une application stricte de la décision

Les opérateurs agréés exhortent désormais la Région de Bruxelles-Capitale et les communes concernées à faire respecter la décision judiciaire. “Il serait inacceptable que des opérateurs sans licence valide, ayant épuisé tous les recours, soient autorisés à continuer à occuper l’espace public”, affirment-ils.

Ils réclament que toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir une application uniforme des règles à l’ensemble du secteur. “Si certains opérateurs continuent à ignorer les règles pendant que d’autres y consacrent du temps, des ressources et des investissements, cela déséquilibre tout le système”, avertissent-ils.

La balle est désormais dans le camp des autorités régionales, qui devront assurer une transition claire et équitable vers un paysage de micromobilité mieux régulé, comme le souhaitaient les objectifs initiaux du nouvel appel d’offres.