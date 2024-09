La passerelle des Quatre-Bras placée ce week-end : voici comment assister à son installation

Cette grande passerelle en bois trouvera enfin sa place au dessus de ce carrefour très fréquenté du ring.

Après plusieurs mois de retard, la passerelle cyclo-piétonne des Quatre-Bras sera placée dans la nuit du 21 au 22 septembre. Initialement, l’infrastruture de bois devait être installée au printemps, mais un raison d’un problème de poids, le délais a été rallongé de plusieurs mois. Le pont enjambera le carrefour des Quatre-Bras pour permettre aux cyclistes et aux piétons de passer au dessus du ring dans la continuité de l’avenue de Tervuren. Les travaux de confection du pont ont commencé il y a plus d’un an 800 mètres plus loin, sur la berme centrale de l’avenue de Tervuren. Elle doit maintenant trouver sa place définitive au dessus du fameux carrefour.

Une phase critique qui sera ouverte au public. Tout d’abord, le pont sera déplacé samedi entre 9h et 11h. Les curieux seront donc les bienvenus le long de l’avenue de Tervuren sur le côté sud (entre les Quatre-Bras et le rond point, en direction de Tervuren). Cet espace sera accessible à pied ou à vélo.

Un autre espace sera ensuite ouvert entre 22h30 et 00h30 dans la nuit de samedi à dimanche pour l’installation du pont sur ses contreforts. Probablement la phase la plus spectaculaire. Il sera situé au carrefour entre le ring et l’avenue de Tervuren. Cette zone sera accessible depuis l’avenue Baron d’Huart, la chaussée de Malines et la chaussée de Bruxelles.

Attention, ces deux zones ne seront pas accessibles aux voitures et aucun espace de parking ne sera prévu à proximité.

Il faudra ensuite encore un peu de patience pour les usagers. Environ trois semaines de travaux seront encore nécessaires, pour inauguration fin octobre… nous dit-on.

T.D., image BX1