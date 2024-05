“Files, files, files: c’est le moment de penser au canal pour se déplacer”

Les communes de Vilvorde et Machelen, avec la Ville de Bruxelles, demandent au gouvernement flamand de travailler sur un élargissement du service Waterbus, pour permettre davantage de déplacements domicile-travail depuis et vers Bruxelles. “Avec des bateaux rapides et plus petits, disponibles à une fréquence plus élevée toute l’année”, détaille le bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte (Vooruit) à Bruzz. “Nous devons de plus en plus utiliser le canal pour se déplacer. Avec les travaux au viaduc de Vilvorde, c’est le moment de réfléchir à une offre de taxis sur le canal. C’est possible à Anvers, à l’étranger, ça doit être possible dans notre région. La Ville de Bruxelles et le Port de Bruxelles sont positifs à ce sujet.”

Ce transport en commun sur le canal entre Bruxelles et Vilvorde peut être utilisé pour divers types de déplacements : privés, touristiques, excursions… Les différents arrêts (Bruxelles/Molenbeek (Sainctelette – avenue du Port), pont Van Praet, Neder-Over-Heembeek, Cruise Terminal, Vilvorde (parc Trois Fontaines et Vilvorde centre) sont connectés aux transports en commun classiques (tram, métro, bus) et sont situés à proximité de parkings de dissuasion, parcs, centres commerciaux, zones de loisirs, quartiers d’habitations et de bureaux.

“Aujourd’hui, nous vivons déjà dans la région la plus sujette aux embouteillages du pays et nous nous dirigeons vers une véritable congestion du trafic”, déclare Hans Bonte. “Les dommages économiques et environnementaux que cela entraînera sont énormes, tout comme le problème du trafic de transit. Le gouvernement flamand, en collaboration avec les autorités locales, doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour proposer des options de transport durables. Un Waterbus rapide entre la capitale et le Rand en fait partie.

Les communes et 12 autres partenaires s’intéressent en priorité à l’itinéraire Vilvorde-Bruxelles. La distance entre l’Asiat Park à Vilvorde, où le quai permet de construire un arrêt de départ ou d’arrivée, jusqu’au métro Yser à Bruxelles est de 11 kilomètres. Des arrêts à Neder-Over-Heembeek, Vilvorde centre, Schaerbeek, Tour&Taxis pourraient également être des options. Les communes demandent qu’une enquête soit menée “à court terme” sur les options disponibles p, notamment en termes de prix de revient, de conditions d’exploitation ainsi que de fréquence et de rapidité de transport.

Cette demande s’inscrit dans l’objectif de réaménagement du quartier Buda, ancienne zone industrielle. Quinze partenaires, dont les autorités communales de Vilvorde et Machelen et la Ville de Bruxelles, se sont réunis dans le projet Buda+ pour atteindre cet objectif. Les douze autres partenaires sont la Province du Brabant Flamand, le POM Brabant Flamand, l’OVAM, le Département de l’Environnement, Perspective Brussels, CityDev, le Port de Bruxelles, la Communauté Portuaire Bruxelloise, De Vlaamse Waterweg, le VOKA, la Chambre de Commerce du Brabant Flamand et Beci.

Le Waterbus a repris son service sur le canal depuis le 1er mai, en semaine du lundi au vendredi du 1/05 au 30/06 et du 15/08 au 31/10, et sept jours sur sept pendant la période d’été du 1/07 au 14/08.