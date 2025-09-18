La Monnaie met les petits plats dans les grands pour son début de saison

La Monnaie célèbrera “con brio” le début de la saison 2025-2026 ces vendredi, samedi et dimanche, annonce la maison d’opéra jeudi dans un communiqué. Pour ce week-end d’ouverture, l’institution a prévu une programmation variée entre œuvres jouées dans la grande salle, pièces projetées sur grand écran, ateliers, visites guidées, concerts et pique-niques.

L’opéra “Falstaff” de Giuseppe Verdi, mis en scène par Laurent Pelly, donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison avec une première qui se déroulera dimanche.

Trois anciennes productions seront en outre diffusées sur grand écran, à quelques pas des bars en plein air et des tables de pique-nique. Celles et ceux qui avaient raté “Die Zauberflöte”(Mozart),”Macbeth” (Verdi) et “The Time of Our Singing” (Kris Defoort) pourront ainsi se rattraper samedi.

La pièce de stand-up vocal “I Hate New Music” de Sarah Defrise dynamitera, quant à elle, les clichés sur la musique contemporaine à travers les œuvres de John Cage, Cathy Berberian, Luciano Berio et bien d’autres compositeurs. Un seule-en-scène à voir vendredi et samedi.

Pour donner eux-mêmes de la voix, les chanteurs amateurs auront la possibilité d’explorer leur créativité dimanche lors de l’expérience Circle Songs. Les plus jeunes pourront, eux, découvrir l’opéra samedi lors d’une lecture interactive intitulée “L’opéra, à haute voix!” ou durant un parcours lyrique autour du théâtre et dans les ateliers de la Monnaie.

Les ateliers se dévoileront aussi samedi et dimanche dans le cadre des visites guidées des Heritage Days/Journées du patrimoine. Installés dans l’ancien grand magasin Vanderborght, un bâtiment Art Déco emblématique érigé en 1935, ils abritent désormais les décors en devenir.

Les curieux pourront également déambuler librement dans le théâtre, fouler ses tapis rouges et admirer son architecture samedi.

Le programme complet se trouve sur le site www.lamonnaiedemunt.be/fr/opening-weekend.

Belga