INSAS : Manon Ledune succède à Laurent Gross

Manon Ledune démarrera la rentrée 2022 comme nouvelle directrice de l’Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS), annonce Wallonie-Bruxelles Enseignement par voie de communiqué.

Manon Ledune va prendre la succession de Laurent Gross, qui était en poste ces vingt dernières années.

Licenciée en Langues et Littératures romanes, Manon Ledune a travaillé quelques années au cabinet de la ministre de la Culture comme collaboratrice aux Arts de la scène, puis comme chargée de production pour diverses compagnies et artistes. Elle est entrée à l’INSAS comme professeure de production en 2007, avant de devenir agente qualité en 2009, et ensuite chargée de la communication. “L’école est prête pour inventer de nouveaux espaces de rencontre entre nos départements et au-delà, pour rendre nos formations encore plus pertinentes”, se réjouit Manon Ledune.

L’INSAS, situé à Saint-Gilles, compte aujourd’hui plus de 300 élèves. L’institut propose des études de type court et long dans les secteurs de l’audiovisuel et du théâtre.

Avec Belga – Photo : Michel Boermans/Wallonie-Bruxelles Enseignement