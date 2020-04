Philippe Close : “Il y a très peu de chances que la Foire du Midi ait lieu cette année”

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a répondu aux questions des citoyens de la capitale lors d’une session de questions-réponses sur Facebook, ce jeudi soir.

Durant près d’une heure, le bourgmestre bruxellois Philippe Close (PS) s’est livré à un jeu de questions-réponses sur les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus, sur les actions de la commune et de la police durant les mesures de confinement et sur l’avenir de certains événements habituels de la capitale.

Il a d’abord rappelé qu’il était “impossible de fermer les parcs” pour limiter les déplacements pendant ces mesures de confinement, et demande avant tout aux citoyens de “décaler leurs sorties” s’ils se rendent compte qu’il y a plus de monde dans les espaces verts près de chez eux.

Concernant la Foire du Midi, comme nous l’avons expliqué ce jeudi, Philippe Close confirme qu’il y a “très peu de chances” qu’elle ait lieu cette année. “Les événements de masse sont annulés jusqu’au 31 août. Nous avions espéré que ces événements soient seulement annulés jusqu’au 31 juillet, nous permettant d’en décaler certains. Ce ne sera malheureusement pas le cas”, dit-il. “Il ne faudrait pas que le virus retrouve de l’énergie et contamine de nouvelles personnes suite à ces événements. On va devoir se mettre autour de la table avec les forains pour trouver des solutions. On saura définitivement la réponse pour la Foire du Midi d’ici la fin de la semaine prochaine”.

Le bourgmestre a également confirmé l’annulation de l’Ommegang “qui ne pourra pas se tenir cette année” et expliqué que la plantation du Meyboom pourrait être maintenue, en petit comité : “Parce qu’il faut aussi donner de l’espoir. On trouvera des solutions”.

Il indique également concernant les lieux culturels qu’une solution pourrait être envisagée pour les lieux fermés, notamment les théâtres : “On pourrait penser à des distances de sécurité entre les sièges. Il faudra être créatif”.

Les subsides pour les événements maintenus

Philippe Close annonce encore que les subsides de la Ville de Bruxelles pour les grands événements, comme Couleur Café ou le Brussels Summer Festival, sont maintenus malgré les annulations annoncée.

Sur l’organisation des mariages, Philippe Close ne peut pas être précis à l’heure actuelle. “Le type d’événements de masse doit encore être défini. Est-ce que 70 personnes, c’est considéré comme un événement de masse ? Pour l’instant, c’est difficile en tout cas d’imaginer un mariage avec autant d’invités, on doit les assurer en comité restreint”, confie-t-il.

