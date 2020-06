Extinction Rebellion recouvre un panneau publicitaire d’un message anti-5G à Bruxelles

Des activistes du collectif écologiste Extinction Rebellion (XR) ont recouvert, vendredi, un grand panneau publicitaire situé à Molenbeek-Saint-Jean de leur revendication anti-5G.

XR s’oppose, par cette action de désobéissance civile, au déploiement de la 5G en Belgique. Le collectif écologiste non-violent estime que la technologie mènera à une catastrophe écologique. Outre une explosion du trafic de données, les activistes craignent que l’arrivée de la 5G n’augmente considérablement la production d’équipements intelligents. Les matières premières seront, par conséquent, encore plus rapidement épuisées, tandis que la mise en décharge ne fera qu’augmenter.

► Le face-à-face sur le déploiement de la 5G à Bruxelles?

Le collectif estime par ailleurs que le lancement de la 5G s’est fait de manière antidémocratique et sans aucune prise en compte de l’opinion publique. C’est ce que dénonce notamment l’affiche mesurant plusieurs mètres de largeur et placée sur un panneau publicitaire. “Nous désapprouvons également les conflits d’intérêts: l’État belge est actionnaire à 53,5 % de Proximus, qui a fait de la 5G une de ses priorités absolues. Comment l’État peut-il objectivement exprimer son opinion sur l’utilité de la 5G? Il est donc essentiel que les citoyens soient consultés sur la décision de déployer ou non la 5G“, souligne Lyllou, activiste au sein du mouvement.

Texte et photo: Belga