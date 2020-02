Le Foyer anderlechtois condamné à dédommager un locataire

En cause: un balcon inaccessible depuis plus de sept ans.

Un locataire du Foyer anderlechtois a obtenu gain de cause après avoir porté plainte contre la société de logements sociaux pour négligence. En cause, un balcon inaccessible depuis plus de sept ans car sa stabilité est incertaine. Face au préjudice, la société est condamnée à dédommager le locataire pour le retard des travaux.

■ Reportage de Jean-Christophe Pesesse, Nicolas Scheenaerts et Corinne De Beul