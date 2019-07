Des problèmes dans les étangs anderlechtois : Bruxelles Environnement fait le point

Après les problèmes d’oxygénation des étangs Marius Renard, ce sont désormais les étangs du Parc Astrid et de la Pede qui sont l’objet de toutes les attentions, en raison de la mort de poissons et animaux autour des points d’eau.

Après les problèmes d’oxygénation des étangs Marius Renard, qui ont notamment causé la mort de poissons, ce sont aujourd’hui les étangs du Parc Astrid et de la Pede qui inquiètent les riverains anderlechtois. L’étang du parc Astrid, d’abord, a été vidé début juillet pour un nettoyage complet et l’entretien de ses berges. Cependant, selon les riverains, tous les animaux qui occupaient ce plan d’eau n’ont pas été évacués. Ce sont ainsi des habitants du quartier et des ouvriers de la commune d’Anderlecht, aidés par la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO), qui sont intervenus le 26 juillet dernier pour capturer les familles d’animaux et les relâcher dans l’étang de la Pede, toujours à Anderlecht.

Cependant, suite à la canicule, l’étang de la Pede a également connu des problèmes. Le niveau de l’étang est en effet retombé et le manque d’oxygène a permis la prolifération de bactéries, comme la cyanobactérie, qui peuvent rendre malade les animaux et poissons. Pour faire face à cette situation, la commune d’Anderlecht et Bruxelles Environnement collaborent depuis ce mercredi matin pour transférer les poissons et animaux présents vers d’autres points d’eau, dont l’étang des Pêcheries à Watermael-Boitsfort. Des opérations de transfert ont déjà eu lieu ce mercredi matin sous le contrôle de Bruxelles Environnement.

Les travaux se poursuivent à l’étang du Parc Astrid jusqu’à la rentrée, au moins, alors qu’un traitement est en cours à l’étang de la Pede pour permettre d’éliminer les bactéries et oxygéner au mieux l’eau.

