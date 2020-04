Anderlecht a repris les entraînements par petits groupes à Neerpede

Le Sporting a reçu le feu vert des autorités pour ré-ouvrir son centre d’entraînement aux joueurs. Tout se fait sous contrôle médical.

L’entraîneur Franky Vercauteren est arrivé le premier au centre d’entraînement vers 9h. Dix joueurs l’ont rapidement imité : Jérémy Doku, James Lawrence, Elias Cobbaut, Nacer Chadli, Killian Sardella, Michael Murillo, Francis Amuzu, Zakaria Bakkali, Anouar Ait El Hadj et Hendrik Van Crombrugge.

Mesures de sécurité strictes

Les joueurs sont arrivés en tenue d’entraînement car les vestiaires restent fermés. Les places de parking ont été numérotées, avec une place vide entre chaque véhicule.

Quatre à cinq groupes se relaient tout au long de la journée. Entre 7 et 8 joueurs maximum sont présents simultanément sur deux terrains, avec 15 mètres séparant chaque joueur et un entraîneur au milieu.

Le matériel est systématiquement désinfecté. A la fin de la séance, les joueurs rentrent directement chez eux pour prendre leur douche.

Le souhait de plusieurs joueurs

La réouverture du centre d’entraînement est le souhait de plusieurs joueurs qui a été relayé par Vincent Kompany auprès du staff et des médecins du Sporting. Le but est notamment de protéger certains joueurs, qui estiment avoir un risque plus faible de contracter le coronavirus en s’entraînant à Neerpede qu’en courant dans un parc, par exemple. Cela étant, les joueurs qui souhaitent rester chez eux sont autorisés à le faire.

Ch.D. – Photo : Belga