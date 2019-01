Plus de 25 kilos de feux d’artifice saisis à Zaventem

Plus de 25 kilos de feux d’artifice ont été saisis ces derniers jours à Zaventem, a indiqué la police locale au lendemain du Jour de l’An. Allumer des feux d’artifice ou lâcher des lanternes volantes à proximité d’un aéroport, le Brussels Airport dans ce cas, est strictement réglementé par la Direction générale du Transport aérien. Sur le territoire de Zaventem, de telles activités sont d’ailleurs interdites sans autorisation.

“Malgré l’interdiction dans le règlement de police, de nombreux feux d’artifice ont été tirés à Zaventem à l’occasion des festivités de fin d’année”, a indiqué une porte-parole de la police locale. “Plus de 25 kilos ont été saisis et des p.-v. ont été rédigés. Le matériel a été confisqué par le SPF Économie et les personnes concernées risquent une amende.”

“C’est bien beau un feu d’artifice, mais les gens ne se rendent pas compte du danger que cela entraîne”, a commenté la bourgmestre Ingrid Holemans. “Dans notre région, c’est avant tout très dangereux pour le trafic aérien. Par ailleurs, on recense chaque année de nombreux accidents parce que le matériel pyrotechnique est manipulé par des amateurs. Celui qui aime ce genre de spectacle fait mieux d’en profiter lors des grands événements organisés et dans des villes qui proposent un feu d’artifice professionnel et réglementé.”

