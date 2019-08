Les taxis de Brussels Airport parmi les plus chers d’Europe

Selon une enquête réalisée par le site de voyage Vliegveldinfo.nl, les taxis reliant Brussels Airport au centre-ville de Bruxelles sont parmi les plus chers d’Europe.

Le site de voyage Vliegeveldinfo.nl réalise en collaboration avec le site Airmundo.com une enquête semestriel sur les tarifs des taxis dans leq aéroports européens. Un classement par prix des trajets entre l’aéroport et le centre-ville est ainsi fixé, tout comme un classement du prix par kilomètre.

Au classement des prix, c’est l’aéroport de Milan-Bergame qui offre les taxis les plus chers du Vieux Continent avec 105 euros à débourser pour rejoindre Milan. Bien loin de Brussels Airport, qui propose de rejoindre le centre de Bruxelles pour 45 euros (14e sur 50 aéroports classés).

Mais quand on tient compte du nombre de kilomètres parcourus et qu’on calcule donc le prix de chaque taxi au kilomètre, l’aéroport de Zaventem n’est pas loin du Top 5 des aéroports les plus chers. Cette fois, c’est l’aéroport de Genève qui pointe en tête avec un tarif de 6 euros par kilomètre. Alors que Brussels Airport pointe à la 6e position avec un tarif de 3 euros par kilomètre.

Gr.I. – Photo : archive Belga/Eric Lalmand