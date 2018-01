Grève spontanée chez Aviapartner : la gestion des bagages perturbée à Brussels Airport

Les employés d’Aviapartner installés à Brussels Airport ont décidé de mener ce vendredi matin une action spontanée, annonce l’aéroport de Zaventem.

Les travailleurs d’Aviapartner, l’un des principaux bagagistes de Brussels Airport avec Swissport, ont débrayé ce vendredi matin, confirme l’aéroport. La gestion des bagages au sein de l’aéroport est du coup perturbée ce vendredi. L’action de protestation devrait durer au moins jusque 14h00, annonce l’aéroport.

Les travailleurs protestent notamment contre les problèmes récurrents de pression au travail et de non-respect des pauses. “Le non-respect, par la direction, d’accords conclus par le passé, combiné à une pression trop importante au travail ont fait déborder le vase” alors que le mécontentement du personnel dure depuis des mois, a expliqué Fouad Bougrine (CGSLB).

Aviapartner s’occupe de la manutention d’environ 40% des vols à Brussels Airport, dont ceux de British Airways, Ryanair et TUIFly.

*UPDATE* We expect the work stoppage at Aviapartner to last at least until 2pm today. Up until now, the action has had limited impact on baggage handling. We will keep you informed. Latest info & advice: https://t.co/qHH4sofbmK

— Brussels Airport (@BrusselsAirport) January 26, 2018