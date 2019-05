Brussels Airport, moteur économique pour la Belgique ?

Avec près de 24 000 employés, 317 entreprises, 18 secteurs et une moyenne de 400 offres d’emploi, Brussels Airport représente un moteur de la croissance économique belge, selon une étude réalisée par HIVA-KU Leuven sur les tendances de l’emploi direct à l’aéroport.

“Avec un total de 23 836 employés, Brussels Airport est comparable aux principaux employeurs de Belgique. Ses employés sont répartis entre 317 entreprises concentrées dans la zone relativement restreinte occupée par l’aéroport”, nous signale le centre Aviato dans un communiqué de presse.

Parmi ceux-ci, 3 617 employés (15,7%) viennent de la Région de Bruxelles-Capitale, 2 398 employés (10,4%) de la Région wallonne et 17 106 (73,8%) viennent de la Région flamande. 40% des effectifs vivent donc dans le Brabant flamand, que ce soit ou non à proximité de l’aéroport. La distance à parcourir est généralement plus grande pour les profils spécialisés.

L’étude relève également que l’aéroport affiche un score élevé de contrats à temps plein. 72% des emplois sont à temps plein (contre 68% en Région bruxelloise et 60% en Région wallonne) et pas moins de 71% sont des employés (comparé à 48% en Région wallonne et à 61% en Région bruxelloise).

“Notre aéroport séduit assurément mais il reste de nombreux postes à pourvoir, dans des secteurs parfois ignorés des chercheurs d’emplois. Avec l’arrivée constante de nouveaux partenaires et, avec eux, de nouveaux collègues et de nouveaux emplois, nous recherchons sans cesse de nouveaux profils”, explique Arnaud Feist, Président du conseil d’administration d’Aviato.

■ Reportage de Catarina Letor et Yannick Vangansbeek

Photo : Belga