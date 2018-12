Un avion de Brussels Airlines victime de deux pannes de moteurs a pu atterrir à Brussels Airport

Un avion de la compagnie aérienne Brussels Airlines, qui volait le 11 décembre dernier de Kinshasa en République démocratique du Congo vers Zaventem, a connu successivement des pannes de ses deux moteurs, avant d’arriver finalement à bon port.

L’incident est qualifié d'”incident grave” par le Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) pour la Sécurité de l’Aviation civile, l’autorité française qui relaye sur son site internet l’annonce de l’enquête menée par l’Air Accident Investigation Unit (AAIU), la cellule indépendante belge d’enquête des accidents et incidents aériens qui dépend du SPF Mobilité et Transports.

L’avion est un Airbus A330, qui effectuait ce jour-là le vol SN358. Selon les informations du BEA, vers 1h50 (heure belge) alors que l’avion était en vol, le moteur 1 (celui de gauche, selon luchtvaartnieuws.nl) s’est arrêté inopinément. L’équipage a envoyé un signal de détresse et a envisagé un atterrissage préventif à Djerba en Tunisie, mais le moteur a pu être redémarré et le voyage s’est poursuivi. Au moment où l’avion approchait de Brussels Airport, vers 5h37, c’est cette fois le second moteur qui s’est arrêté plusieurs fois, étant cependant rallumé automatiquement. L’atterrissage s’est fait sans encombre, avec les deux moteurs opérationnels à ce moment-là.

Différents médias flamands s’en font l’écho mardi, après que le site néerlandais spécialisé luchtvaartnieuws.nl avait relayé l’information lundi.

Comme les deux moteurs n’ont pas connu de panne simultanée, la sécurité des passagers n’a pas été mise en danger, mais il est cependant assez peu commun, selon luchtvaartnieuws.nl, que les deux moteurs connaissent des soucis sur un même vol. Depuis, l’appareil a été maintenu au sol, et il devrait faire l’objet d’un vol-test mercredi, selon le site néerlandais.

Avec Belga – Photo : illustration Belga