827 vols de nuit de trop en 2017 à Brussels Airport : l’aéroport a dépassé son quota

Brussels Airport a traité durant l’année 2017 16 827 vols de nuit, alors que le permis environnemental délivré par la Flandre ne lui accorde que 16 000 vols de nuit. Des associations de riverains réclament des sanctions contre cette pratique “illégale”.

En 2017, Brussels Airport, à Zaventem, a traité 16 827 vols de nuit (qu’il s’agisse d’atterrissages ou de décollages), confirme L’Echo. Or, le permis environnemental accordé en 2008 par les autorités flamandes à l’encontre de l’aéroport national confirme qu’un maximum de 16 000 vols peuvent être traités entre 23h00 et 5h59, sur une année complète. Un arrêt ministériel fédéral impose également ce quota, mais au regard du fédéral, le nombre de dépassements est de 485. En effet, cet arrêt exempte les vols d’hélicoptères et ceux des chefs d’État ou de la famille royale, contrairement au permis flamand.

Cela signifie donc que Brussels Airport est en infraction tant sur le plan régional que sur le plan fédéral. L’aéroport minimise pour sa part ces vols de nuit en infraction et affirment qu’ils sont “exceptionnels”.

L’UBCNA-BUTV, principale association de défense des riverains aux abords de Brussels Airport, estime que Brussels Airport doit être sanctionné pour ces dépassements. “UBCNA-BUTV demande au gouvernement fédéral de recadrer sèchement les dirigeants de Brussels Airport, de réévaluer leur licence et leur permis d’environnement en considérant les énormes manquements et infractions constatés, et exige que des amendes et sanctions soient levées contre Brussels Airport pour violation des dispositions légales relatives à leurs conditions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles”, explique Peggy Cortois, administratrice-déléguée de l’association.

