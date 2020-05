Woluwe-Saint-Pierre : les marchés reprendront à partir de mardi

Woluwe-Saint-Pierre a annoncé la reprise de ses marchés à partir de ce mardi, avec une série de conditions à respecter.

Les marchés de Stockel (place Dumon), Chant d’Oiseau et Sainte-Alix reprendront progressivement à partir du 19 mai, a annoncé la commune ce dimanche. Une relance organisée moyennant le respect des règles sanitaires.

Ainsi, le marché sera clôturé avec des barrières nadar, afin de pouvoir contrôler les entrées et les sorties via un comptage, et le respect du plan de circulation imposé. “De même, on rappelle qu’il ne s’agit pas d’une promenade familiale, et qu’il faut y venir seul. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des clients à l’entrée, ainsi que devant chaque échoppe. Des marquages au sol seront présents pour visualiser les zones d’attente“, explique Antoine Bertrand (Ecolo), échevin en charge de la vie économique.

“Une ordonnance de police a été prise pour imposer aussi le port du masque obligatoire, pour les clients et les vendeurs, sur les trois places accueillant les marchés. Elle vient également d’être complétée pour inclure l’Avenue Baron d’Huart“. En effet, le marché de Stockel se tiendra, le vendredi et le samedi, sur cette avenue, plutôt que sur la Place Dumon.

L’échevin avait rencontré, jeudi dernier, le comité des maraîchers, afin de mettre au point le plan de redéploiement des marchés. “Nous sommes très heureux de rouvrir nos marchés. Mais nous serons attentifs cette semaine à la manière dont cela se passera“, conclut-il.

Stockel sera le premier à reprendre, mardi, suivi du marché de Sainte-Alix mercredi et du Chant d’Oiseau jeudi.

ArBr – Photo : BX1