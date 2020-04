Woluwe-Saint-Pierre : la commune annonce des nouvelles mesures pour les entreprises locales

Face aux mesures de confinement liées à la crise sanitaire du coronavirus, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a annoncé une série de mesures pour soutenir les commerces locaux et entreprises sur le territoire de la commune.

Plusieurs informations sur les aides et informations destinées aux commerçants et entrepreneurs ont déjà été diffusées à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux de la commune, ainsi que sur le site internet de Woluwe-Saint-Pierre. L’échevin de la Vie économique locale Antoine Bertrand (Ecolo) annonce également des nouvelles mesures prises par le collège des bourgmestre et échevin.e.s de la commune pour soutenir les entreprises et commerces locaux.

Woluwe-Saint-Pierre annonce ainsi l’octroi d’une remise totale sur le paiement des loyers, redevances et charges éventuels relatifs à l’occupation de bien communaux pour les activités commerciales fermées par les mesures de confinement et ce jusqu’à la fin du confinement, le maintien du “zéro” taxe sur l’activité commerciale, la suspension du paiement de la redevance sur les marchés, l’annulation des redevances pour les foires et kermesses annulées, le stationnement gratuit dans toute la commune, l’installation gratuite de panneaux en plexiglas pour les pharmacies et bandagistes de Woluwe-Saint-Pierre, l’ouverture temporaire de la place Dumon comme parking en soirée afin de soutenir les offres à emporter des commerces Horeca de Stockel, le lancement d’un inventaire reprenant la liste des Horeca et des maraîchers qui organisent des services à emporter ou des livraisons, et enfin, la distribution d’un journal communal consacré aux commerces à la fin du confinement.

“Nous travaillons déjà sur les initiatives que nous pourrons déployer au moment de la reprise des activités afin de soutenir durablement les commerces de proximité et les entreprises de Woluwe-Saint-Pierre“, rapportent encore le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe (cdH) et l’échevin de la Vie économique locale Antoine Bertrand.

Gr.I. – Photo : BX1