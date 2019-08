Woluwe-Saint-Pierre : des travaux sur l’avenue Gribaumont dès le 5 août

La commune de Woluwe-Saint-Pierre annonce une rénovation complète de l’avenue Louis Gribaumont entre l’avenue de Tervueren et la rue de la Cambre.

Les habitants de l’avenue Gribaumont et des alentours vont devoir prendre leur mal en patience durant les trois prochaines semaines. Dès le lundi 5 août, la commune de Woluwe-Saint-Pierre va s’attaquer à la rénovation complète du revêtement de l’avenue de Gribaumont, entre l’avenue de Tervueren et la rue de la Cambre. Ce chantier devrait durer trois semaines, “sauf imprévu ou conditions météorologiques défavorables”, prévient la commune.

Du 5 au 19 août, le tronçon compris entre l’avenue de Tervueren et le carrefour Gay/Duc sera fermé à la circulation et au stationnement, les rues du Duc et Gay seront mises en cul de sac, avec circulation locale, et les trottoirs resteront accessibles aux piétons. Le tronçon compris entre le carrefour Gay/Duc et la rue de la Cambre sera accessible à la circulation locale et au stationnement local.

Du 20 au 23 août, le tronçon entier sera interdit à la circulation durant quelques heures par jour suite à la pose des deux couches du nouveau revêtement asphaltique.

La commune prévoit une déviation de la circulation via l’avenue de Tervueren, l’avenue de Broqueville et l’avenue des Ombrages. Et inversement.

Gr.I. – Photo : capture Google Street View